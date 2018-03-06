انطلاق المعرض الوظيفي السنوي في جامعة الفيصل

سعيد العجل(صدى):

افتتح مدير جامعة الفيصل معالي الدكتور محمد آل هيازع، مساء اليوم، (المعرض الوظيفي) السابع والذي ينظمه قسم علاقات الخريجين والتوظيف بالجامعة، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون المالية عميد كلية الطب الدكتور خالد بن مناع القطان ، والداعمين والمشاركين وذلك في مقرها بالرياض.

وأوضح الدكتور آل هيازع أن جامعة الفيصل تقيم المعرض الوظيفي سنويا ويأتي ذلك من حرصها على استقطاب شركات ومؤسسات عملاقة من داخل المملكة وبعض الشركات الدولية، واعطائهم الفرصة للقاء الطلاب المتوقع تخرجهم ، مضيفا أنه انطلاقا من دور الجامعة في خدمة المجتمع، فقد اتاحت الفرصة من خلال المعرض للطلاب والطالبات والباحثين عن العمل من الرجال والنساء للحضور للجامعة ومقابلة الجهات المشاركة للنظر في امكانية الحصول على الوظائف في كافة القطاعات.

وأكد على أن المعرض يحرز سنويا نتائج ممتازة حيث يحصل خريجي الجامعة على فرص عمل بعد التخرج وذلك يدل على مخرجات الجامعة من الشباب والشابات القادرون على تقديم خدماتهم للوطن في كافة القطاعات والمجالات وعلى مستوا عالي من الكفاءة.

من جانبها أبانت مديرة قسم علاقات الخريجين والتوظيف الجوهرة بنت فيصل بن مساعد أنه يشارك في المعرض أكثر من ثلاثين جهة سوا من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص، خصص اليوم الأول من المعرض للطلاب والطالبات ، واليوم الثاني للرجال واليوم الثالث للعائلات، مؤكدة أن الجامعة تسهل على الطلاب والطالبات من خلال إقامتها للمعرض عملية البحث عن وظائف، كما تسعى الجامعة إلى توظيف كافة الخريجين في المجالات المختلفة التي تتناسب مع مؤهلاتهم ومهاراتهم.

ويشارك في المعرض عدة جهات حكومية وهي : وزارة الحرس الوطني ، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، مدينة الملك سعود الطبية، إضافة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي تعرف رواد المعرض على وثيقة العمل الحر وإصدار وثائق لها ، وهي عبارة عن وثيقة ترخيص لمزاولة العمل الحر وتحويل جزء من الاقتصاد غير المنظم إلى اقتصاد منظم. إضافة إلى شركات من القطاع الخاص كالبنوك والشركات الهندسية ، وغيرها من المجالات.