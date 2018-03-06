بالفيديو.. ” الحمدان ” يثير الجدل بصبغ شعره في إسبانيا

ماجد محمد(صدى):

أثار لاعب الشباب عبدالله الحمدان المُحترف في صفوف سبورتنج خيخون ، الجدل ، بعد صبغ شعره بالأشقر ، وظهوره به خلال أول مباراة رسمية يشارك فيها في دوري الشباب الإسباني ضد ريال أفييدو .

وأشار ” الحمدان ” ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” أكشن يا دوري ” ، إلى أنه لم يتشاور مع والده المدرب عبدالرحمن الحمدان ، في هذا الأمر ، على الرغم من مرافقته له في إسبانيا .

واكتفى محترف سبورتنج خيخون ، بالضحك ردًا على تلميحات الإعلامي وليد الفراج ، بأنه قرر صبغ شعره ليتقبله الفريق الإسباني .

وأضاف اللاعب ، سبب امتناعه عن المشاركة في أحاديث إعلامية ، قائلًا ” حديث اللاعب يكون في الملعب ” .