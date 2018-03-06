” العمل ” توضح حقيقة عرض أزياء المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وجود عرض أزياء في المدينة المنورة، مؤكدة أن ما حدث كان فقط مزادًا على فساتين، داخل قاعة أفراح وفق الضوابط النظامية.

وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بمنطقة المدينة المنـــورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، إنَّ المزاد الذي تمت إقامته قبل أيام بالمدينة المنورة كان على فستانين فقط، داخل إحدى قاعات الأفراح المغلقه للنساء، وفق الضوابط النظامية المنصوص عليها.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” هاشتاج ” #عرض_أزياء_في_مدينة_الرسول ” ، مما أدى إلى غضب المواطنين.