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    مارس

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  3. لحظة انهيار جزء من سقف مطار بسبب العواصف

لحظة انهيار جزء من سقف مطار بسبب العواصف




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