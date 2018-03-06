ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل بالباحة

سعيد العجل(صدى):

نجحت شرطة منطقة الباحة، في القبض على تشكيل عصابي محترف مكون من 5 أشخاص، قاموا بسرقة المنازل وبأسلوب إجرامي محكم.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد، أنه وبفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل رجال الأمن بشرطة محافظة بلجرشي، تم القبض على عدد 5 أشخاص من الوافدين القادمين من إحدى الدول العربية؛ قاموا بتكوين تشكيل عصابي محترف يقوم بسرقة المنازل وبأسلوب إجرامي محكم يتم من خلاله رصد المنازل الخالية من السكان وبالتالي القيام بتنفيذ سرقتهم .

وأضاف المتحدث، أنهم قاموا بسرقة أكثر من ثلاثين منزل نفذت في عدد من محافظات منطقة الباحة ومنطقة عسير ومنطقة مكة المكرمة، كما تركز نشاطهم الإجرامي بسرقة مبالغ ‏مالية ومجوهرات ذهبية وأسلحة نارية .

تابع: تم ضبط أقوالهم الأولية وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال ما تبقى من إجراءات بحكم الاختصاص .