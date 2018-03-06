التشكيل النهائي للهلال في لقاء الريان القطري

نواف السالم(صدى):

انتهى خوان براون من تحديد التشكيل النهائي للاعبين المشاركين ، ضمن القائمة الأساسية والاحتياطية ، خلال لقاء اليوم الثلاثاء ، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات ، في بطولة الدوري الآسيوي .

ويشارك أساسيًا ، محمد الواكد ، وياسر الشهراني ، ومحمد جحفلي ، وعلي آل بليهي ، ونيكولاس ميليسي ، وإيزكويل سيروتي ، ومجاهد المنيع ، وأشرف بن شرقي ، وسلمان الفرج ، وعبدالله الزوري ، وعبدالملك الخيبري .

وينضم لقائمة البدلاء ، مروان الحيدري ، ومحمد البريك ، ومحمد كنو ، وياسر القحطاني ، ومختار فلاتة ، وعبدالله عطيف ، وأسامة هوساوي .