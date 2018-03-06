بالفيديو.. رجل أمن يحبط سرقة صيدلية بالرياض ويوقف اللصوص ببراعة

علي القحطاني (صدى):

وثقت كاميرات مراقبة لحظة إيقاف دورية أمنية للصين بالقوة الجبرية حاولا سرقة صيدلية في العاصمة الرياض.

أظهر ذلك مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يبين سيارة الشرطة وهي تضيق الخناق على مركبة اللصين اللذين حاولا الهرب.

كما أبان المقطع إيقاف اللصين بعدما فشلا في الهروب من المكان، بعد إحباط محاولتهما من سرقة الصيدلية من قبل رجل الأمن ببراعة وشجاعة.