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  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

بالفيديو.. رجل أمن يحبط سرقة صيدلية بالرياض ويوقف اللصوص ببراعة

بالفيديو.. رجل أمن يحبط سرقة صيدلية بالرياض ويوقف اللصوص ببراعة
علي القحطاني (صدى):

وثقت كاميرات مراقبة لحظة إيقاف دورية أمنية للصين بالقوة الجبرية حاولا سرقة صيدلية في العاصمة الرياض.

أظهر ذلك مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يبين سيارة الشرطة وهي تضيق الخناق على مركبة اللصين اللذين حاولا الهرب.

كما أبان المقطع إيقاف اللصين بعدما فشلا في الهروب من المكان، بعد إحباط محاولتهما من سرقة الصيدلية من قبل رجل الأمن ببراعة وشجاعة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 59 دقيقة

الله يقوي رجال الامن ويحفظهم من كل سوء

[ عدد التعليقات: 1160 ] نشر منذ 45 دقيقة

كفو ،،وقواكم الله.

[ عدد التعليقات: 3006 ] نشر منذ 18 دقيقة

ربي يوفقكم و يحفظكم

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