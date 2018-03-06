بالفيديو.. رجل أمن يحبط سرقة صيدلية بالرياض ويوقف اللصوص ببراعة
وثقت كاميرات مراقبة لحظة إيقاف دورية أمنية للصين بالقوة الجبرية حاولا سرقة صيدلية في العاصمة الرياض.
أظهر ذلك مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يبين سيارة الشرطة وهي تضيق الخناق على مركبة اللصين اللذين حاولا الهرب.
كما أبان المقطع إيقاف اللصين بعدما فشلا في الهروب من المكان، بعد إحباط محاولتهما من سرقة الصيدلية من قبل رجل الأمن ببراعة وشجاعة.
من حسن الحظ
أن الشرطة كانت قريبة
سطو على صيدلية
وتم إيقافهم بالقوة pic.twitter.com/6OJmxnmryH
— ليلى🤐 (@in_sssanh) March 6, 2018
Sam987[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 59 دقيقة
الله يقوي رجال الامن ويحفظهم من كل سوء
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1160 ] نشر منذ 45 دقيقة
كفو ،،وقواكم الله.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3006 ] نشر منذ 18 دقيقة
ربي يوفقكم و يحفظكم