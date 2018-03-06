” قطان ” يوضح أهمية زيارة ولي العهد التاريخية لمصر
أعرب وزير الدولة للشؤون الأفريقية أحمد عبدالعزيز قطان، عن سعادته باختتام مهام عمله في مصر، بزيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة .
وقال ” قطان ” عبر حسابه الرسمي على تويتر ” تُعَدُ هذه هي أول زيارة رسمية له منذ أن أصبح ولياً للعهد ، واختيار مصر يعطي دلالة واضحة على مكانتها المتميزة وأهمية علاقات الشراكة بينها وبين المملكة ” .
وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ، إن هذه الزيارة أكدت على عمق العلاقات بين البلدين ، مضيفًا ” مصيرنا واحد وأن وحدتنا هي درع الآمان للأمة العربية بأسرها .
ولفت ” قطان ” ، إلى أن الفترة المقبلة تشهد طفرة كبيرة في كافة المجالات بين المملكة ومصر ، بما يحقق المنفعة للشعبين ، وللمنطقة بأكملها .
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