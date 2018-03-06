” قطان ” يوضح أهمية زيارة ولي العهد التاريخية لمصر

علي القحطاني(صدى):

أعرب وزير الدولة للشؤون الأفريقية أحمد عبدالعزيز قطان، عن سعادته باختتام مهام عمله في مصر، بزيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة .

وقال ” قطان ” عبر حسابه الرسمي على تويتر ” تُعَدُ هذه هي أول زيارة رسمية له منذ أن أصبح ولياً للعهد ، واختيار مصر يعطي دلالة واضحة على مكانتها المتميزة وأهمية علاقات الشراكة بينها وبين المملكة ” .

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ، إن هذه الزيارة أكدت على عمق العلاقات بين البلدين ، مضيفًا ” مصيرنا واحد وأن وحدتنا هي درع الآمان للأمة العربية بأسرها .

ولفت ” قطان ” ، إلى أن الفترة المقبلة تشهد طفرة كبيرة في كافة المجالات بين المملكة ومصر ، بما يحقق المنفعة للشعبين ، وللمنطقة بأكملها .