التشكيل النهائي لأحد والفيحاء في لقاء اليوم

نواف السالم(صدى):

انتهت إدارة فريقي أحد والفيحاء ، من تحديد التشكيل النهائي للاعبين المشاركين خلال مواجهة اليوم الثلاثاء ، ضمن لقاءات الجولة الـ 18 المؤجلة من بطولة دوري المحترفين .

ويشارك أساسيًا من أحد ، حارس المرمى عز الدين دوخة ، واللاعبين عمر محمد ، ومحمد محسن ، ونصر الدين خوالد ، وسامي كسار ، وماماتو نداي ، ومحسن جوهر ، ورائد الغامدي ، ومصطفى بصاص ، وهشام السيفي ، وأسامة عاشور .

وينضم لقائمة البدلاء ، حارس المرمى عبده البسيسي ، واللاعبين سالك أحمد ، ومحمد الضو ، وأيمن فتيني ، ومحمد عطية ، وشافي الدوسري ، ومهند الشنقيطي ، وعبدالعزيز آل شريد ، ومحمد الهادي بلعويدات .

ومن الفيحاء ؛ يشارك في القائمة الأساسية ، حارس المرمى عبدالرحمن دغريري ، واللاعبين محمد البقعاوي ، وسامي الخيبري ، وروني فرنانديز ، وتوفيق بوحيمد ، وعبدالله كنو ، وأحمد الزين ، ونواف الصبحي ، ودانيلو أسبريلا ، وألكساندروس تزيوليس ، وجوناثان قوميز .

وفي القائمة الاحتياطية للفريق ، حارس المرمى مسلم آل فريج ، واللاعبين إيميليو إيزاغوير ، وضيف الله القرني ، وعبدالله المطيري ، وعبدالله السالم ، وعبدالإله الفهد ، وحسن جعفري ، وادملسون دي باروس ، وفهد الجهني .