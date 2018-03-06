أمير الرياض‬ يستقبل مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة ويبحث معه المعوقات والحلول

سعيد العجل(صدى):

استكمالاً لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لمحافظة الرين, استعرض سموه خلال استقباله بمكتبه بقصر الحكم اليوم مدير فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان بن محسن الضلعان , مشاريع الطرق بالمحافظة .

كما ناقش الأمير فيصل بن بندر مع المهندس الضلعان آخر التطورات والمراحل التنفيذية في عدد من مشاريع وزارة النقل بمنطقة الرياض , وبحث سموه المعوقات والحلول للمشروعات وسبل تعزيزها وإنجازها .

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سليمان القناص وأمين عام مجلس المنطقة المهندس خالد الربيعة .