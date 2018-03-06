زيارة خبيثة من حزب ألماني متطرف إلى سوريا

برلين(صدى):

عاود حزب ” البديل ” اليميني الألماني ، إثارة الجدل مرة أخرى ، بعد أن زار وفد منه دمشق ، لإبداء كامل الدعم للنظام السوري في قمع شعبه وقتل عشرات الآلاف من المدنيين ، ولخطط خبيثة أخرى .

وتوجه وفد برلماني وسياسي مكون من 7 شخصيات من أعضاء الحزب المتطرف والمعادي للعرب والمسلمين واللاجئين الأجانب ، إلى العاصمة السورية ، لتشمل الزيارة حمص وحماة أيضًا ، حيث تستغرق أسبوعًا كاملًا .

ووفقًا لوسائل إعلام ألمانية ، فقد أوضح الحزب ، أن هذه الزيارة المثيرة للجدل ، رغبة منهم في الاطلاع على حقيقة الوضع الإنساني والميداني للصراعات السورية ، بهدف إثبات أن سوريا أصبحت بذلك أكثر أمانًا ولا تحتضن الإرهابيين بداخلها ، لذلك لايستحق مواطنوها الهاربون من قمع نظام الأسد ، أن يطلبوا اللجوء إلى ألمانيا .