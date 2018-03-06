خيركم تطور القدرات العقلية لطلاب الحلقات عبر ” أفكر “

نايف السالم(صدى):

دشنت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن ممثلة بقسم البرامج النسخة الثانية من ملتقى (أفكر) والذي يعنى بالطلاب المتميزين في القدرات العقلية بمشاركة 25 طالبا متميزا من مختلف حلقات القرآن بجدة.

وبيّن مدير عام جمعية خيركم الأستاذ صابر بامخرمه أن ملتقى (أفكر) والذي يستمر طوال العام يشارك فيه الطالب بعد اجتيازه مقياس القدرات العقلية بالجمعية ، وهو عبارة عن ملتقى يشمل دورات تدريبية وورش عمل تدور حول مهارات التفكير ، تطوير الذات ، اختيار التخصص ، التعلم الذاتي والعديد مما يدور حول هذه المفاهيم والمهارات التي تطور قدراتهم وتنمي أفكارهم.

وبين بامخرمه أن النسخة الأولى من ملتقى ( أفكر) شهد نجاحاً كبيراً وإرشادات من متخصصين في التعليم وأولياء أمور الطلاب واللذين لمسوا التغيير على أبنائهم في مستوى التحصيل وتنمية المهارات.