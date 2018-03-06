قوات أمنية مجهولة تعتقل عددًا من سكان أحد الأحياء باليمن

فهمي محمد(صدى):

اقتحم مسلحون مجهولون الهوية على متن أطقم عسكرية أحد الأحياء السكنية في عدن باليمن، حيث شنوا حملة مداهمات في صفوف السكان.

وقالت مصادر إعلامية إن قوة أمنية داهمت حي التقنية بمديرية المنصورة واعتقلت عددا من الأشخاص، كما داهمت قوة مماثلة لحي مجاور واعتقلت عدة اشخاص الى جهة مجهولة.

وأضافت المصادر : ولم يعرف بعد هوية القوة الامنية ولا الاشخاص الذين جرى اعتقالهم، وتشهد عدن انفلات امني غير مسبوق في تأريخ المدينة، منذ تحريرها من مليشيات الحوثي الإيرانية.