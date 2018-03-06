بالفيديو.. ” بوتين ” يحتفل بالمونديال عبر استعراض مهاراته الكروية

موسكو(صدى):

وثق الاتحاد الدولي لكرة القدم ، مقطع فيديو بمناسبة تبقي 100 يوم على انطلاق مونديال روسيا ، حيث يظهر خلاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، وهو يستعرض مهاراته الكروية مع رئيس ” الفيفا ” جياني إنفانتينو .

وظهر ” بوتين ” خلال المقطع وهو يتبادل تمرير الكرة مع ” إنفانتينو ” ، وذلك بوجود مجموعة من أساطير الكرة وهم يداعبونها ، منهم واين روني ، والبرازيلي رونالدو ، والمكسيكي جورجي كامبوس ، والنيجيري جاي جاي أوكوشا ، والأسترالي هاري كيويل ، والياباني هيديتوشي ناكاتا ، فضلًا عن عدد من نجوم الساحرة المستديرة المشاركين مع دولهم في بطولة كأس العالم الروسية .

يذكر أن بطولة كأس العالم ، تقرر انطلاق نسختها الـ 21 في 14 يونيو المقبل ، لتواجه روسيا في المجموعة الأولى ، مع المنتخب السعودي في لقاء الافتتاح ، لتختتم البطولة مبارياتها يوم 15 يوليو في موسكو .