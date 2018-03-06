” أرامكو الطبي ” يعلن 25 وظيفة صحية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو، للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، توافر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كلٍّ من الأحساء، والظهران، ورأس تنورة، وبقيق.

وتأتي الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

– ممرض أول – الطوارئ.

– طبيب عام عمليات.

– أخصائي أمراض النساء والولادة.

– أخصائي حديثي الولادة – العناية المركزة.

– طبيب نفساني – بالغين.

– طبيب الطب الباطني عدد (وظيفتين).

– محلل أول ضمان الجودة.

– طبيب تخدير عام عدد (وظيفتين).

– طبيب عام.

– أخصائي أمراض الرئة.

– أخصائي طب الطوارئ عدد (وظيفتين).

– أخصائي العظام.

– محلل الأعمال – التخطيط.

– طبيب جراحة عامة.

– أخصائي الأنف والأذن والحنجرة.

– فني التشخيص العصبي الكهربي.

– طبيب طوارئ (عدد 3 وظائف).

– أخصائي طب الأسرة.

– طبيب الأمراض العصبية.

– طبيب أطفال عام.

وأبرز المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من اليوم الموافق 6 مارس 2018م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول (هنا).