تشكيلة ريال مدريد أمام سان جيرمان

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر صحفية، عن تشكيلة ريال مدريد التي سيخوض بها مباراة اليوم أمام باريس سان جيرمان، على ملعب حديقة الأمراء، في إياب ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا.

ويعتمد مدرب الريال، زين الدين زيدان، على كاسيميرو وتوني كروس كثنائي في وسط الملعب.

وأوضحت أنه على الرغم من عودة كروس ولوكا مودريتش، للتدريبات قبل يومين بعد تعافيهما من الإصابة، إلا أن المدرب سيفضل الدفع بالدولي الألماني، واللعب بطريقة 4-4-2.

وختمت: ” لم يحسم زيدان قراره بعد حول مركز الجناح الأيسر، والذي يتنافس عليه جاريث بيل وماركو أسينسيو ” .