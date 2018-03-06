الحوثيون يستأجرون أمهات للاحتفال بمقتل أطفالهن

فهمي محمد(صدى):

أوضح مصدر مقرب من الحوثيين ، حقيقة مقاطع الفيديو المتداولة ، والتي تظهر خلالها إحدى وسائل الإعلام التابعة للميليشيا ، تحتفل بأمهات القتلى الأطفال في الجبهات ، وتقوم بتصويرهن أثناء مواكب جثث الأطفال للمقابر وهن يزغردن .

ووفقًا للمصدر ، فإنه ليس من المعقول أن تزغرد أم كما يظهر في الفيديو ، على وفاة ولدها ، مضيفًا ” إذا كان هذا حدث فهي أم أو اثنتان فعلتا ذلك ” ، مستنكرًا ما تبثه إحدى القنوات الحوثية من تقارير كاذبة عن تلك الجموع من النساء ، بشكل لا يمكن أن يصدقه إلا أحمق .

وأضاف المصدر ، أن الحقيقة تأتي على عكس ما تنشره القناة التي حصل موظفوها على فترة تدريبية سابقة في قناة الجزيرة بقطر ، لافتًا إلى أن ما تنشره الجزيرة أيضاً حول احتفال الأمهات بموت أطفالهن غير صحيح .

وأشار إلى أن هناك بعض جثث الأطفال موجودة بالثلاجات ، ويتم استدعاء والد الطفل وتوقيعه على أوراق تسلم جثة طفله ، بينما لا يعلم بعضهم أن طفله كان في الجبهات وقتل فيها ، مبينًا أن التوقيع يتضمن عددًا من الشروط أبرزها أن يتم الدفن بشكل سريع ، وأن تخرج أم الطفل وأقاربها من النساء لمواكبة الجثة وهن يزغردن ، وإذا تعذر حضور والدة الطفل فهناك نساء جاهزات يتم استئجارهن للقيام بهذه المهمة ، ودفع مبالغ مالية لقيامهن بهذه العملية .