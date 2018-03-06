الملحقية الثقافية بلندن ترحب بزيارة الامير محمد بن سلمان

نايف السالم(صدى):

أعرب الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالمملكة المتحدة الدكتور عبد العزيز بن علي المقوشي؛ عن سعادته بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى لندن، في 7 مارس الجاري.

وطالب عبر الحساب الرسمي للملحقية الثقافية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الثلاثاء، بعدم الرد على أي من الهجمات الإعلامية المأجورة.

و قال: حرصًا على أمن وسلامة المبتعثين وعائلاتهم، فإنني أهيب بعموم المبتعثين والمبتعثات وعائلاتهم في المملكة المتحدة، عدم التفاعل مع ردود الفعل السلبية من أولئك المأجورين في المؤسسات التعليمية أو الثقافية أو العامة، على أراضي المملكة المتحدة، أو في أي من وسائل الإعلام، والإعلام الجديد بكافة أشكاله، بل يجب علينا جميعًا عدم التعاطي مع هجماتهم؛ لأن الرد يمنحهم قيمة.

وأضاف أنه نظرًا إلى ما تحظى به هذه الزيارة من اهتمام عالمي معزز بجهود المملكتين في مجابهة تحديات دولية مثل الإرهاب والتطرف والأزمات والقضايا الدولية والإقليمية؛ فإن من المتوقع أن تتعرض المملكة العربية السعودية قبل موعد هذه الزيارة وأثناءها وبعدها لهجمات من الأصوات والأقلام المأجورة، لاستهداف جهود المملكة أو التشكيك في قدراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.