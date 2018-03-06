اكتشاف 7 حالات يشتبه في إصابتها بسرطان الثدي في الجنادرية 32

عادل الحربي (صدى):

اكتشف مركز عبداللطيف للكشف المبكر عن سرطان الثدي بعد انتهاءه من المشاركة في مهرجان الجنادرية 32 ” الجنادرية ” ، 7 حالات طبية يشتبه في اصابتها بسرطان الثدي وذلك بعد اجراء الفحوصات اللازمة بأجهزة الماموجرام المقدمة لزائرات المهرجان.

وقالت المديرة التنفيذية للمركز غادة خليفة الأمين إن العيادة الطبية المتنقلة والمتمثلة في عربة الكشف المبكر تقدم خدمات الفحص السريري والفحص بأشعة الماموجرام للزائرات مجانًا.

وأثمرت المحاضرات التوعية التي قدمها المركز هذا العام عن حضور أكثر من 1000مستفيدة، كما حضر في الأركان التعريفية أكثر من 7,000 مستفيدة، وقد استفاد من خدمة الورش التطبيقية أكثر من 3000 مستفيدة، أما ما يخص الفحوصات الطبية الأولية الأساسية والفحص السريري للفئة المستهدفة والغير مستهدفة فقد بلغ عدد المراجعات أكثر من 2,000 مراجعة.