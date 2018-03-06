هازارد: انتقال كاراسكو لن يقلل من فرص مشاركته في المونديال

ماجد محمد(صدى):

قال البلجيكي الدولي ونجم نادي تشيلسي الإنجليزي، إدين هازارد، أنه يبدو غريباً أن ينتقل مواطنه ولاعب أتلتيكو مدريد السابق يانيك كاراسكو من اللعب في أوروبا إلى الدوري الصيني، عن عمر 24 عاماً، إلا أنه لا يعتقد أن هذا سيحول دون استدعائه للعب في صفوف منتخب بلجيكا في مونديال روسيا 2018.

وأضاف ” هازارد ” : ” اختياره للصين غريب بعض الشيء، لكنه بالتأكيد لديه دوافع دفعته لاتخاذ هذا القرار.. اعتقد أنه كانت لديه رغبة في مغادرة أتلتيكو مدريد وربما لم يكن لديه سوى هذا الخيار، وربما إذا ما كان استمر في أتلتيكو، لم يكن ليشارك في المباريات ” .

وتابع أن” انتقال كاراسكو إلى صفوف داليان يفانغ الصيني لن يقلل من فرص مشاركته في مونديال روسيا 2018 مع منتخب بلجيكاـ بقيادة المدير الفني الإسباني روبرتو مارتينيث “.

وصرح لاعب الوسط البلجيكي الدولي بأنه ” من الأفضل اللعب في الصين عن عدم اللعب على الإطلاق في إسبانيا ” ، مستشهداً بالبلجيكي أكسيل فيتسل 29 عاماً الذي انتقل في الموسم الماضي من زينيت سان بطرسبورغ الروسي إلى تيانجين كوانجيان الصيني.