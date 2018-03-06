هيغواين يشارك في تدريبات يوفنتوس قبل مواجهة توتنهام

نواف السالم(صدى):

انضم الأرجنتني غونزالو هيغواين، إلى التدريب الجماعي لنادي يوفنتوس الإيطالي، قبل سفر الفريق إلى لندن لخوض مباراة إياب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام توتنهام الإنجليزي على ملعب ويمبلي، وكان قد تغيب في آخر لقائين بالدوري الإيطالي بسبب إصابة في الكاحل الأيسر.

وبدأت جلسة التدريب، التي سمح فيها بحضور وسائل الإعلام أول 15 دقيقة، بإجراء تدريبات إحماء، قبل انتقال الفريق إلى ملعب آخر للتدريب بعيداً عن الكاميرات، استعداداً للمواجهة الأوروبية.

وتحدث المهاجم الأرجنتيني عدة دقائق مع مواطنه باولو ديبالا، الذي تعافى حالياً بشكل تام عقب إصابة عضلية تعرض لها مطلع يناير الماضي ومع البرازيلي الدولي دوغلاس كوستا.

وسيقرر هيغواين إلى جانب أليغري خلال الساعات المقبلة، ما إذا كان مستعداً للمشاركة في لقاء توتنهام.