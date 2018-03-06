” طيران الهند ” يعلق على تصريح نتنياهو حول السعودية

نيودلهي(صدى):

أكدت شركة طيران الهند ، عدم صحة ما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، بشأن موافقة الرياض على تسيير الشركة الهندية رحلاتها إلى إسرائيل عبر السعودية .

ووفقًا لصحيفة إسرائيلية ، فإن الناطق باسم شركة الطيران الهندية برافين بهاتنجار ، علق على تصريح ” نتنياهو ” ، قائلًا ” لم نحصل على أي تأكيد من الجانب السعودي. فقط قدمنا طلبا للرحلة ولم نحصل على أي رد بعد من السلطات السعودية ” .

وأوضح ” بهاتنجار ” ، أن الشركة تقدمت بطلب الحصول على ترخيص الرحلات المباشرة بين دلهي وتل أبيب ، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من المسائل العالقة على هذا المسار .