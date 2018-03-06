قناص حوثي يقتل طفلا باليمن

فهمي محمد(صدى):

قام قناص حوثي صباح اليوم الثلاثاء باغتيال الطفل سلطان حميد سعيد محمد البالغ من العمر 9 سنوات من منطقة الهجمه أعبوس بينما كان في طريقه إلى سوق طورالباحة باليمن.

وقالت مصادر إعلامية: كان الطفل على الخط العام بمنطقة الهجمة وعند ترجله من على ظهر احدى الباصات للذهاب إلى سوق طورالباحة إستهدفه قناص المليشيا الحوثية الإيرانية المتمركز في جبل الرنف بالهجمه شمال لحج بطلقة بالرأس، وقد تم أسعاف الطفل إلى مستشفى طورالباحة إلا أنه فارق الحياة والى جانب الطفل سقط ثلاثة جرحى آخرين .

وأضاف مدير مستشفى طورالباحة عبدالعزيز الأصنج :استقبلت مستشفى طورالباحة العام شهيد وثلاثة جرحى من جبهة حيفان شمال طورالباحة بلحج.