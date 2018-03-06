سفير المملكة بإندويسيا: السفارة لم تجد أي معلومات عن وفاة سلطان الحربي
قال سفير المملكة في إندونيسيا، إن السفارة لم تجد في سجلاتها أي حالة وفاة قبل 10 سنوات لشخص يُدعى سلطان الحربي.
وأضاف أنه حتى لو كان هناك شخص يحمل هذا الاسم وتوفى في أندونيسيا، فإن السفارة لم تنقل جثمانه ولا الخطوط السعودية ولم يخرج من إندونيسيا مطلقاً شخص ميت بهذا الاسم.
وهو الامر الذي ادعته والدة الطفلة هيفاء،وقالت إن والد ابنتها سعودي الجنسية توفي في حادث دراجة نارية في أندونيسيا قبل 10 سنوات، واسمه سلطان الحربي.
وتابع : أنه ربما يكون والد الطفلة ميتا أو على قيد الحياة، أو أنه لا يعرف أن المرأة التي تزوجها حملت منه دون علمه وأنجبت هذه الطفلة وتدعي أنه ميت.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43551 ] نشر منذ 1 ساعة
بارك الله فيكم يامعالي السفير ,,
,, ماقصرتم ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25786 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله المستعان. يمكن مغير اسمه عندهم
زي الي يقول التاجر ورجل اعمال. وهو في الحقيقه ماخذ سلفه من البنك علشان يسافر