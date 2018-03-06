التشكيل النهائي للفيصلي في مواجهة الاتفاق

نواف السالم(صدى):

انتهت إدارة نادي الفيصلي من تحديد التشكيل النهائي للاعبين المشاركين ضمن القائمة الأساسية والاحتياطية ، خلال مواجهة اليوم أمام الاتفاق ، ضمن مباريات الجولة الـ 18 المؤجلة من بطولة دوري المحترفين .

ويشارك أساسيًا ، حارس المرمى مصطفى ملائكة ، واللاعبين سلطان الغنام ، ولويز جوستافو ، وإيجور روسي ، وعمر عبدالعزيز ، روجيريو كوتينهو ، وحمد آل منصور ، ومحمد مجرشي ، سعيد الربيعي ، وصالح جمعة ، وخالم هايلاند .

وينضم لمقاعد البدلاء ، حارس المرمى إبراهيم زايد ، واللاعبين وسام السويد ، وحسين آل منصر ، وإسلام حسن سراج ، ومحمد أبو سبعان ، وفهد حمد محمد ، وسلطان الدعيع ، وموسى عيسى ، وسلطان مندش .