بالفيديو.. نور الغندور: لا تضايقني كلمة وافدة وكل واحد فخور بجنسيته

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة نور الغندور عن عد مضايقتها من كلمة وافدة ، مؤكده أنا جنسيتي وباسبوري مصري لكن أنا بنت الكويت لأني عشت فيها طوال حياتي .

وقالت نور الغندور خلال لقاء لها ببرنامج ” سولو ذا وان ” ، ” ليش ناخذ كلمة وافدة بحساسية ، يعني لو اتقالت لي برة الكويت باتقبلها ليش ما اتقبلها داخل الكويت .. وكلنا أبناء جيرة ” .