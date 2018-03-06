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بالفيديو.. نور الغندور: لا تضايقني كلمة وافدة وكل واحد فخور بجنسيته

بالفيديو.. نور الغندور: لا تضايقني كلمة وافدة وكل واحد فخور بجنسيته
أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة نور الغندور عن عد مضايقتها من كلمة وافدة ، مؤكده أنا جنسيتي وباسبوري مصري لكن أنا بنت الكويت لأني عشت فيها طوال حياتي .

وقالت نور الغندور خلال لقاء لها ببرنامج ” سولو ذا وان ” ، ” ليش ناخذ كلمة وافدة بحساسية ، يعني لو اتقالت لي برة الكويت باتقبلها ليش ما اتقبلها داخل الكويت .. وكلنا أبناء جيرة ” .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2259 ] نشر منذ 1 ساعة

أشهد بالله بأن نور محمد الغندور تاج على رأسي وتحيه مني محمله بالورود والعطور إلى شعب الكنانه العظيم
اقدع ناس

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