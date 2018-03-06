ولي العهد والرئيس المصري يشهدان افتتاح الجامع الأزهر بعد تطويره

علي القحطاني(صدى):

افتتح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أعمال تطوير مسجد الجامع الأزهر بعد انتهاء ترميمه.

وتعد أعمال ترميم الجامع الأزهر، التي استغرقت أكثر من ثلاث سنوات وتمت بمنحة من خادم الحرمين الشريفين المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ورعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، من أكبر وأوسع عمليات الترميم والتطوير التي شهدها الجامع الأزهر على مر تاريخه الذي تجاوز الألف عام.

وكان ولي العهد، قد زار مساء أمس الإثنين مشيخة الأزهر الشريف يرافقه وفد رفيع المستوى، حيث التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكم.