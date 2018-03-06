التشكيل النهائي للاتفاق في لقاء الفيصلي

ماجد محمد(صدى):

انتهى المدرب سعد الشهري من تحديد التشكيل النهائي للاعبين المشاركين من نادي الاتفاق ضمن القائمة الأساسية والاحتياطية ، استعدادًا لمواجهة الفيصلي ، مساء اليوم الإثنين ، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 18 المؤجلة من بطولة دوري المحترفين .

وينضم أساسيًا ، حارس المرمى رايس مبولحي ، واللاعبين أحمد ابراهيم ، وعلي الخيبري ، وحسين السيد ، وعمر السنين ، وفيلب كيش ، وفخر الدين بن يوسف ، وعبدالرحمن العبود ، ومحمد الكويكبي ، وليبان عبدي ، وعلي هزازي .

ويشارك على مقاعد البدلاء ، حارس المرمى عبدالله الصالح ، واللاعبين أسامة السليم ، ويحيى عتين ، وأسامة الخلف ، وحامد الغامدي ، وحسن الحبيب ، وأحمد الشيخ ، ومحمد السبيعي ، ومحمد الصيعري .