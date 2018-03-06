تكليف مجلس إدارة نادي الرياض حتى نهاية الموسم الجاري

طلال الغامدي(صدى):

أصدر رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، قرارًا اليوم الثلاثاء، يقضي بتكليف مجلس إدارة نادي الرياض، حتى نهاية الموسم الجاري.

ويشتمل مجلس الإدارة المكلف بالنادي، على اللواء عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدايل رئيسًا لمجلس الإدارة، والدكتور خالد بن سعد الجلعود نائبًا للرئيس ، بالإضافة إلى الدكتور غريب بن عمر الشويعر أمينًا عامًا للنادي، والأستاذ حسن بن عمر باخميس أمينًا للصندوق ، والمهندس ياسر بن فهد أبابطين والدكتور محمد بن عبدالعزيز المهنا كأعضاء لمجلس إدارة نادي الرياض.