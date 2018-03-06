التوتر يسيطر على أجواء حديقة الأمراء بعد القبض على مشجعي سان جيرمان

نواف السالم(صدى):

يبدو أن التوتر يسيطر على أجواء مباراة الريال وسان جيرمان، المقرر إقامتها اليوم، على ملعب حديقة الأمراء، في إطار دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وأعلنت الشرطة الفرنسية، منذ قليل، عن اعتقال إثنين من أفراد أولتراس فريق باريس سان جيرمان أمام الفندق الذي يقيم فيه لاعبو الملكي، كما فرضت عليهم غرامة بسبب حيازة ألعاب نارية.

يجدر الإشارة إلى أن العشرات من أولتراس الفريق الباريسي احتشدوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، أمام أبواب الفندق وبدأوا في إطلاق شماريخ وترديد أغاني مسيئة للريال.

وأبلغت بعثة الملكي، اليوم في ملعب حديقة الأمراء، الشرطة التي أرسلت وحدة لمكافحة الشغب، بحسب المصدر.

وعلى جانب اخر واصلت الجماهير في الوقت ذاته دعم سان جيرمان أمام فندق إقامتهم.