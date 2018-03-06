شركة القحطاني تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة القحطاني العاملة بمجال تغليف الأنابيب في بعض المناطق النائية، مثل خريص ورابغ، عن حاجتها إلى موظفين فنيين بمسمى فني طلاء وصنفر.

وأشارت إلى أن الوظائف للسعوديين فقط، كما يستفيد الراغب في العمل من تدريب لمدة شهر بمقر الشركة، ولا تشترط أي مؤهل علمي، لافتة إلى إنه يوجد بدل نائية وعمل ساعات إضافية.

ودعت الشركة الراغبين في التقديم إلى إرسال السير الذاتية مع الخبرات والهوية الوطنية على البريد الإلكتروني مع ذكر ” ” Blasting & Coating على العنوان الإلكتروني التالي: [email protected]