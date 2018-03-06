أبرزهم ثمنه 195 مليون دولار.. أغلى 6 قصور في العالم

عواصم متنوعة(صدى):

ظلت القصور الفارهة والمنازل الفخمة الحديثة ترتبط بالحديث عن الجمال المعماري والفن الهندسي، فهي ليست فقط مجرد عقارات تقدر بالملايين في الأسواق العالمية.

في هذا السياق، نعرض لكم عدد من أغلى المنازل حول العالم وأكثرها رفاهية وفخامة، وذلك على النحو التالي:

1- قصر مانالابان:

ويقدر ثمنه بـ195 مليون دولار وهو يقع في مدينة ” لانتانا ” بولاية ” فلوريدا ” ، تم بناؤه في عام 1940 على 16 فدانا مع واجهة منعزلة تمتد حتى 1,200 قدم، ويتكون من 33 غرفة نوم وسبعة حمامات وحديقة تحتوي على 1500 نوع من النباتات الاستوائية.

2- منزل عالم المياه:

ويعد واحداً من أغلى العقارات في السوق العالمية إذ تم بيعه بـ400 مليون دولار، وهو يقع في “موناكو”، ويتكون من خمسة طوابق وحمام سباحة على السطح يطل على البحر الأبيض.

3- منزل جبل السلحفاة:

وقد تم بيعه مقابل 9 ملايين دولار، وهو يقع على جبل السلحفاة في أكبر غابة خيزران في اليابان، ويتكون من 3 غرف نوم تطل على عدة مناظر خلابة من خلال الغابات المحيطة به.

4- مجمع أسنس جاردن:

ويقدر ثمنه بـ24.4 مليون دولار، وتقدر الشقة الواحدة فيه بأربعة ملايين ربما ظن البعض عند رؤية هذه الصورة أنه مبنى للبرلمان، ولكن في الواقع هو مجمع سكني فاخر جدا، ويقع هذا البناء الملكي في ساو باولو بالبرازيل.

5- منزل تحت النخيل:

ويقدر ثمنه بـ65 مليون دولار وهو يقع في قلب المغرب واستغرق بناؤه ثلاث سنوات ويتألف من ثمانية غرف نوم وأربعة أجنحة بالإضافة إلى كوخ خارجي، وهو يعطي انطباعا عن الأصالة والثقافة بمجرد رؤيته..

6- منزل ماكس أزريا:

ويعد من أغلى القصور في العالم، ويمتلكه مصمم الأزياء العالمي ” ماكس أزريا ” ، وهو يقع في منطقة مثلث بلاتنيوم في لوس أنجلوس، وتم بناؤه على مساحة 33,000 قدم مربع، وبه سينما خاصة على مساحة 6,000 قدم مربع، ويضم 17 غرفة نوم و22 دورة مياه.