زيدان يستبعد مودريتش ويدفع بكروس و كاسيميرو أمام سان جيرمان

نواف السالم(صدى):

قالت مصادر، اليوم الثلاثاء، إن مدرب الريال الفرنسي زين الدين زيدان استقر على الدفع باللاعبين كروس وكاسيميرو في خط الوسط خلال مبارة، اليوم أمام سان جيرمان في إياب الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت المصادر أن زيدان سوف يُبقي على لوكا مودريتش في الاحتياطي، خوفاً من المجازفة به لتفاقم إصابته، مما يتيح الفرصة لإيسكو أو أسينسيو للمشاركة فى المباراة من البداية.

وجاء قرار المدرب الفرنسي بإشراك كروس أساسياً عن مودريتش بجوار كاسيميرو؛ بسبب جاهزيته البدنية والفنية على عكس النجم الكرواتى الذى لا يزال مؤهلاً بنسبة كبيرة لخوض اللقاء المرتقب.