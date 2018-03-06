شركة تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء
أعلنت شركة عن حاجتها لموظفين رجال ونساء، وذلك للعمل بكل من الخبر والدمام، في العديد من التخصصات.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي:
-شؤون موظفين:
يشترط في المتقدمين وجود الخبرة
الوظائف للسعوديين فقط.
-موظف استقبال:
الوظائف خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة
الوظائف للسعوديين فقط.
-سكرتيرة:
يشترط إتقان اللغة الإنجليزية
الوظائف للسعوديين فقط.
-ميكانيكي:
يشترط في المتقدمين وجود الخبرة
الوظائف للسعوديين فقط.
-أمين مستودع:
الوظائف للسعوديين فقط.
-مندوب مبيعات:
يشترط في المتقدمين وجود الخبرة بمجال المعدات
الوظائف للسعوديين فقط.
-أخصائي مشتريات:
تشترط في المتقدمين الخبرة مع العلم أن الوظيفة للجنسين
الوظائف للسعوديين فقط.
ودعت الشركة المهتمين بالوظائف السابق ذكرها إرسال السير الذاتية عبر البريد الإلكتروني الآتي: [email protected] .
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