شركة تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة عن حاجتها لموظفين رجال ونساء، وذلك للعمل بكل من الخبر والدمام، في العديد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي:

-شؤون موظفين:

يشترط في المتقدمين وجود الخبرة

الوظائف للسعوديين فقط.

-موظف استقبال:

الوظائف خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة

الوظائف للسعوديين فقط.

-سكرتيرة:

يشترط إتقان اللغة الإنجليزية

الوظائف للسعوديين فقط.

-ميكانيكي:

يشترط في المتقدمين وجود الخبرة

الوظائف للسعوديين فقط.

-أمين مستودع:

الوظائف للسعوديين فقط.

-مندوب مبيعات:

يشترط في المتقدمين وجود الخبرة بمجال المعدات

الوظائف للسعوديين فقط.

-أخصائي مشتريات:

تشترط في المتقدمين الخبرة مع العلم أن الوظيفة للجنسين

الوظائف للسعوديين فقط.

ودعت الشركة المهتمين بالوظائف السابق ذكرها إرسال السير الذاتية عبر البريد الإلكتروني الآتي: [email protected] .