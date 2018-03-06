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    مارس

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شركة تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء

شركة تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة عن حاجتها لموظفين رجال ونساء، وذلك للعمل بكل من الخبر والدمام، في العديد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي:

-شؤون موظفين:
يشترط في المتقدمين وجود الخبرة
الوظائف للسعوديين فقط.

-موظف استقبال:
الوظائف خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة
الوظائف للسعوديين فقط.

-سكرتيرة:
يشترط إتقان اللغة الإنجليزية
الوظائف للسعوديين فقط.

-ميكانيكي:
يشترط في المتقدمين وجود الخبرة
الوظائف للسعوديين فقط.

-أمين مستودع:
الوظائف للسعوديين فقط.

-مندوب مبيعات:
يشترط في المتقدمين وجود الخبرة بمجال المعدات
الوظائف للسعوديين فقط.

-أخصائي مشتريات:
تشترط في المتقدمين الخبرة مع العلم أن الوظيفة للجنسين
الوظائف للسعوديين فقط.

ودعت الشركة المهتمين بالوظائف السابق ذكرها إرسال السير الذاتية عبر البريد الإلكتروني الآتي: [email protected] .


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