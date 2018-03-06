صور نادرة لزيارة الملك خالد للخرطوم قبل 45 عام
انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الثلاثاء، صور نادرة، ترصد لحظة استقبال الرئيس السوداني، جعفر نميري آب عاج، للملك خالد بن عبد العزيز، رحمه الله، بالخرطوم.
والتقطت هذه الصور، أثناء زيارة رسمية للملك خالد، للسودان عام 1976، وذلك قبل قرابة 45 سنة تقريبًا.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1154 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله يغفرلك ويرحمك يابو بندر.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43549 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله يرحمك ويسكنك جناته برحمته ومغفرته ومرضاته ، ياوجه الخير ياابو بندر ,, آمين ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25777 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يرحمه