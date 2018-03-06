صور نادرة لزيارة الملك خالد للخرطوم قبل 45 عام

حمود العنزي(صدى):

انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الثلاثاء، صور نادرة، ترصد لحظة استقبال الرئيس السوداني، جعفر نميري آب عاج، للملك خالد بن عبد العزيز، رحمه الله، بالخرطوم.

والتقطت هذه الصور، أثناء زيارة رسمية للملك خالد، للسودان عام 1976، وذلك قبل قرابة 45 سنة تقريبًا.