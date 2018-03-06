هازارد يعلق على انتقال ” كاراسكو ” للدوري الصيني: أمرغريب

نواف السالم(صدى):

كشف لاعب تشيلسي إدين هازارد، أن انتقال لاعب أتلتيكو مدريد يانيك كاراسكو إلى الدوري الصيني أثار دهشته.

وقال ” هازارد ” انتقال اللاعب إلى الدوري الصيني يبدو غريبًا، موضحًا أن هذا الأمر لن يحول دون استدعائه للعب في صفوف منتخب بلجيكا في مونديال روسيا 2018.

وتابع: “اختياره للصين غريب بعض الشيء، لكنه بالتأكيد لديه دوافع دفعته لاتخاذ هذا القرار.. اعتقد أنه كانت لديه رغبة في مغادرة أتلتيكو مدريد وربما لم يكن لديه سوى هذا الخيار، وربما إذا ما كان استمر في أتلتيكو، لم يكن ليشارك في المباريات”.

وأضاف: “من الأفضل اللعب في الصين عن عدم اللعب على الإطلاق في إسبانيا “.