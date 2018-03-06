مقتل 32 شخصا في تحطم طائرة نقل روسية بسوريا

موسكو(صدى):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تحطم طائرة نقل روسية في قاعدة جوية في سوريا، وأسفرت عن مقتل 32 شخصًا كانوا على متن الطائرة.

وأوضحت الوزارة أن الطائرة تحطمت أثناء هبوطها في مطار حميميم، لافته إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث هو عطل فني، مشيره إلى أنه كان على متنها 26 راكبًا بالإضافة إلى 6 من أفراد الطاقم