مقتل 32 شخصا في تحطم طائرة نقل روسية بسوريا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تحطم طائرة نقل روسية في قاعدة جوية في سوريا، وأسفرت عن مقتل 32 شخصًا كانوا على متن الطائرة.
وأوضحت الوزارة أن الطائرة تحطمت أثناء هبوطها في مطار حميميم، لافته إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث هو عطل فني، مشيره إلى أنه كان على متنها 26 راكبًا بالإضافة إلى 6 من أفراد الطاقم
tata .okag[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي الاخبار المفرحه
ذ[ عدد التعليقات: 43549 ] نشر منذ 1 ساعة
اي والله مفرحه ,,
,, الى جهنم وبئس المصير ,, بإذن الله ,,
رااايق[ عدد التعليقات: 3977 ] نشر منذ 57 دقيقة
عطل فني * كثروا منها بس *!! ههههههه
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تلقاها صكوها الرجال بارك الله فيهم ** بصاروخ * أسمه باي باااي * الى جهنم إن شاء الله **