بالصور.. ثانوية بالأفلاج تكشف عن سبب تكريم 4 من طلابها

نايف السالم(صدى):

كشفت ثانوية ليلى في الأفلاج عن تكريم أربعة من طلابها، حيث قاموا بتقديم العديد من الخدمات لزميل لهم بالمدرسة لا يستطيع الحركة بسبب إجراء عملية جراحية تمنعه من الحركة.

وقال المرشد الطلابي بالمدرسة، حمد العجالين، أنه: ” لاحظ قيام أربعة من طلاب المدرسة بتكرار تقديم الخدمات لأحد الطلاب ومساعدته. ” ، لافتًا إلى إنه تأكد من استمرارهم بالقيام بهذا الفعل لمدة أسبوعين من خلال كاميرا المدرسة.

وأوضح ” العجالين ” أنه بعد ذلك اتضح: ” أن زمليهم قد خرج مؤخرًا من إجراء عملية جراحية وكانت مساعدته من زملائه الطلاب لعدم قدرته على الكثير من الحركة. ”

واحتفى قائد المدرسة ومرشدها الطلابي ومنسوبيها بالطلاب وتقديم شهادات الشكر والهدايا لهم في الطابور الصباحي، وذلك بالإضافة إلى إبراز وتعزيز دور القيمة الإنسانية التي قاموا بها؛ ليكونوا قدوة لبقية زملائهم بالمدرسة وغيرها من المدارس بالمملكة.