تعليم عسير يحقق درع التميز في التعليم الإلكتروني

أبها(صدى):

حققت إدارة تعليم عسير درع التميز في التعليم الإلكتروني على مستوى المملكة، وذلك خلال الاحتفال الذي أقامته وزارة التعليم أمس.

وسلم معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي درع التميز لمدير تعليم عسير بالإنابة عبدالرحمن عوضة.

كما كرم العاصمي ممثلي منصة ” شمس ” في تعليم المنطقة أحمد الشهري، وفاطمة الجرعي نظير جهودهما المبذولة في إثراء المنصة بأكثر من 1000 مورد تعليمي مميز، كما جرى تكريم المعلمة نادية الشهري لفوزها بجائزة “أنتج “على مستوى المملكة .