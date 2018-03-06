وظائف شاغرة بشركة ” العامري ” للأثاث والديكور
أعلنت شركة ” العامري ” للأثاث والديكور، عن توافر عدة شواغر وظيفية لكلا الجنسين، وذلك بكل من ” الدمام والرياض وجدة ” ، بشرط أن تكون الوظائف للسعوديين فقط.
وذكرت الشركة، المزايا المتوفرة بتلك الوظائف، كما يلي:
– توفر الشركة رواتب مجزية.
– يستفيد الموظفون من عمولات مميزة.
– العمل في متجر متكامل.
– الدوام مستمر: من 4 إلى 11 مساءً.
وأتاحت الشركة التقديم، من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السير الذاتية لهم، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
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