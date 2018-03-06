وظائف شاغرة بشركة ” العامري ” للأثاث والديكور

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” العامري ” للأثاث والديكور، عن توافر عدة شواغر وظيفية لكلا الجنسين، وذلك بكل من ” الدمام والرياض وجدة ” ، بشرط أن تكون الوظائف للسعوديين فقط.

وذكرت الشركة، المزايا المتوفرة بتلك الوظائف، كما يلي:

– توفر الشركة رواتب مجزية.

– يستفيد الموظفون من عمولات مميزة.

– العمل في متجر متكامل.

– الدوام مستمر: من 4 إلى 11 مساءً.

وأتاحت الشركة التقديم، من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السير الذاتية لهم، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]