بالفيديو.. النهضة العمرانية للمملكة بفترة السبعينات

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، يرصد مشاهد من النهضة العمرانية، بالمملكة.

ويرصد مقطع الفيديو، النهضة الحضارية التي شهدتها المملكة، خلال فترة التسعينات الهجرية، والسبعينات الميلادية.