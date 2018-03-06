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بالفيديو.. النهضة العمرانية للمملكة بفترة السبعينات

بالفيديو.. النهضة العمرانية للمملكة بفترة السبعينات
علي القحطاني(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، يرصد مشاهد من النهضة العمرانية، بالمملكة.

ويرصد مقطع الفيديو، النهضة الحضارية التي شهدتها المملكة، خلال فترة التسعينات الهجرية، والسبعينات الميلادية.


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