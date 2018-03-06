بالفيديو.. النهضة العمرانية للمملكة بفترة السبعينات
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، يرصد مشاهد من النهضة العمرانية، بالمملكة.
ويرصد مقطع الفيديو، النهضة الحضارية التي شهدتها المملكة، خلال فترة التسعينات الهجرية، والسبعينات الميلادية.
📽 مشاهد من النهضة العمرانية والحضارية في المملكة خلال فترة التسعينيات الهجرية/السبعينيات الميلادية
نحن الآن في عهد ملك الحزم والعزم قائدنا سلمان حفظه الله نشهد تحوّلات كبيرة، وكلنا تفاؤل بنهضة حضارية متنامية ومتسارعة بإذن الله تعالى 🇸🇦💚#مجلس_الوزراء pic.twitter.com/V8d4aSMaXc
— ذاكرة الماضي الجميل (@ksaoldphoto) March 6, 2018
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