” البيئة ” تضيف 20 مبيدا زراعيا إلى قائمة الحظر

سعيد العجل(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة إضافة قائمة من المبيدات المقيدة والمحظورة، تضاف إلى المواد المقيدة والمحظورة في اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة أن القائمة شملت 20 مبيداً محظوراً وفقا للمنظمات الدولية المختصة في هذا المجال، مشيراً إلى أن المواد المحظورة تشمل( fluvaliate)و (glyphosate) و (hexythizox) و ( lmazzalil ) و(lprodione) و(epoxiconazole) و (methidathion)و(kresoxim methyl)و (malathion) و ( maleic hydrazide) و(metaldehyde)و( metam-potassium)و ( ethion) و(carbedazim) و (oxadiazon) و(oxyfluorfen) و( pirimicarb)و(thiohanate-methyl) و ( spirodiclofen)و (phenthoate).