شركة وطنية بمجال التغذية تعلن عن توفر وظائف شاغرة بجدة
أعلنت إحدى الشركات الوطنية، العاملة بمجال الأغذية، في مدينة جدة عن توفر وظائف شاغرة، وفقًا للمسميات التالية:
– مشرف انتاج غذائي:
المؤهل المطلوب جامعي تخصص احياء دقيقة، احياء او اغذية.
– مسئول نشاط اجتماعي:
مؤهل جامعي مناسب.
يشترط في المتقدم ان يكون حاصلا على الخبرة بمجال الانشطة والفعاليات.
– بائع مستلزمات السلامة:
مؤهل تعليمي مناسب.
يشترط في المتقدم ان يكون حاصلا على الخبرة بمجال مستلزمات السلامة المهني.
– مهندس ميكانيكا:
المؤهل المطلوب جامعي اختصاص الهندسة الميكانيكية .
وناشدت الشركة المهتمين بالالتحاق بهذه الوظائف، إرسال ” السير الذاتية ” ، مع ذكر المسمى الوظيفي بالعنوان، على الايميل التالي: [email protected] .
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