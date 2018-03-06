شركة وطنية بمجال التغذية تعلن عن توفر وظائف شاغرة بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى الشركات الوطنية، العاملة بمجال الأغذية، في مدينة جدة عن توفر وظائف شاغرة، وفقًا للمسميات التالية:

– مشرف انتاج غذائي:

المؤهل المطلوب جامعي تخصص احياء دقيقة، احياء او اغذية.

– مسئول نشاط اجتماعي:

مؤهل جامعي مناسب.

يشترط في المتقدم ان يكون حاصلا على الخبرة بمجال الانشطة والفعاليات.

– بائع مستلزمات السلامة:

مؤهل تعليمي مناسب.

يشترط في المتقدم ان يكون حاصلا على الخبرة بمجال مستلزمات السلامة المهني.

– مهندس ميكانيكا:

المؤهل المطلوب جامعي اختصاص الهندسة الميكانيكية .

وناشدت الشركة المهتمين بالالتحاق بهذه الوظائف، إرسال ” السير الذاتية ” ، مع ذكر المسمى الوظيفي بالعنوان، على الايميل التالي: [email protected] .