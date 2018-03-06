11 سببا وراء تأخر الحمل

متابعات(صدى):

تحلم كل امرأة بإنجاب الأطفال، وتبدأ فى التفكير والقلق خاصة بعد مرور عام من الزواج دون حدوث الحمل، الأمر الذى يستلزم إجراء الفحوصات الطبية والعلاج.

وأكد الأطباء أن من أهم أسباب تأخر الإنجاب عند السيدات هى:

1ـ بطانة الرحم المهاجرة، وهى عبارة عن خلايا بطانة الرحم تنمو أنسجتها فى أماكن وأعضاء أخرى ليس من الطبيعي أن تنمو فيها مثل قناة فالوب

ما يحدث انسداد للبويضة أو تكون أكياس دموية طولها 5 سم، ينتج عنها خلل فى التبويض.

2ـ التهابات أنابيب قناة فالوب

3ـ خلل فى التبويض مثل تكيس المبايض الذى يحدث اضطرابًا فى الدورة الشهرية

4ـ السمنة تؤدي إلى الإصابة بتكيس المبايض

5ـ سوء الحالة النفسية

6ـ منع الحمل من جهة الذكر مثل قلة أعداد الحيوانات المنوية عن 20 مليونًا أو سرعة حركاتها أو تشوهها

7ـ التهابات مهبلية متكررة

8ـ التهابات عنق الرحم

9ـ إفرازات عنق الرحم الحمضية أو زيادة القلوية

10ـ تجويف الرحم وهى نتيجة التصاقات داخلية فى تجويف الرحم

11ـ تليف الرحم