بالفيديو.. انطلاق ” جاجوار I-Pace ” موديل 2019 بتصميم مثير وقوة 400 حصان

متابعات(صدى):

تفوقت جاجوار على باقي شركات السيارات الأوروبية مع اطلاقها أول سيارة كروس أوفر كهربائية ، وهذا الموديل الجديد هو I-Pace الذي يأتي في صورة انتاجية كاملة. ويبدأ سعر السيارة من 63.495 ألف جنيه استرليني ورغم أنها ليست سيارة رخيصة ولكن هذا لم يوقف الآلاف من الناس من بدء حجز السيارة.

وتبدو السيارة مثل أي سيارة كروس أوفر في السوق مع نافذة خلفية منحنية بوحي C-X75 الفائقة , كما تحمل فتحات تهوية على غطاء المحرك والمشتت الخلفي وكونسول وسطي متدفق. ويبلغ طول السيارة 4.682 متر وقاعدة عجلات بطول 3 تر وهو ما يجعلها أكبر من E-Pace ولكنها أقل في الطول من F-Pace.

وهذه سيارة كهربائية بالكامل مع بطارية أسفل جسم السيارة وتوزيع للوزن بنسبة 50:50 وبطاريتها بقوة 90 كيلوواطساعة كما تأتي بمدى تنقل 475 و386 كم . وتعتمد السيارة على محركات كهربائية بقوة 394 حصان وعزم دوران 694 نيوتن متر مع نظام دفع كلي وتسارع في 4.5 ثانية مع تعليق هوائي نشط قابل للتعديل وصلابة قوية لجسم السيارة.

أما مقصورة السيارة فتبدو مميزة خاصة الكونسول الوسطي, وعلي غرار رانج روفر فيلار فيوجد بالسيارة شاشتين ولكنها تأتي بمزيد من الأزرار مع عجلة قيادة صغيرة وتطعيمات اختيارية من ألياف الكربون.



