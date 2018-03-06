ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء المصري ويؤكد تقدير المملكة لبرامج الإصلاح بمصر

حمود العنزي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، حيث أكد على تقديره للجهود التى تبذلها مصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجتماعي.

وأشاد سمو ولي العهد، بما يتحقق على صعيد تنمية العلاقات الاقتصادية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين، مؤكداً دعمه المملكة لمصر في حربها ضد الإرهاب التي تخوضها عن المنطقة ككل.

وأكد أن الدعم سيظل دائماً حتى القضاء على هذه الظاهرة الخبيثة، وتجفيف منابع تمويلها، واجتثاث جذورها بشكل نهائي؛ لما تتسبب فيه من عرقلة جهود التنمية المستدامة في مختلف المجالات فى المنطقة.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء المصري بزيارة سمو ولي العهد إلى القاهرة التي تعد دفعة جديدة للعلاقات القائمة بين البلدين وتفتح مجالات إضافية للتعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري.