” الفوزان ” يؤكد على أهمية عمل الداعية لمواجهة سموم القنوات

عادل الحربي(صدى):

ألقى عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، اليوم الثلاثاء، محاضرات الدورة الثامنة للدعاة التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمقرها بالعاصمة الرياض،

وشارك في المحاضرات 39 داعية من مختلف فروع الوزارة بمناطق المملكة وعدد من الأجهزة الحكومية، حيث أكد ” الفوزان ” على أهمية دور الداعية في مواجهة ومحاربة سموم القنوات والفت التي تقوم بنشرها.

وأوضح ” الفوزان ” أن: ” هذه القنوات تحتاج منا ومنكم ومن كل من عنده علم أن يقاومها ويقف في وجهها فهي غزو فكري وهو أشد من الغزو المسلح الذي يقصد شيئًا دون ما يمس العقيدة والدين. ”

وقال ” الفوزان ” : ” هذا الغزو الذي يتعرض له المسلمون اليوم هو غزو جبار ويدعم أيضًا من أعداء الله من الدول الكافرة، ويوجه وهو بحاجه إلى من يقاومه بالعلم الصحيح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السلاح الذي بأيدينا وأيديكم نقاوم به هذه الافكار، وهذه التوجهات وهذه الشبهات وهم يغزون الناس بالشبهات. ”

ووجه ” الفوزان ” حديثه للدعاة قائلًا: ” أنتم جنود فوق جنود السلاح سلاحكم الكتاب والسنة، وأنتم محل الثقة والكفاءة لمواجهة هذه التيارات وصدها عن المسلمين عموماً وعن بلاد الحرمين خصوصًا. ”

وأمر الدعاة: ” بالمحافظة على ما تميزت به المملكة عن غيرها من البلاد بالدعوة إلى الخير والتمسك بالعقيدة الصحيحة والمنهج الوسطي المعتدل، الذي جعلها قدوة في العالم الإسلامي بفضل الله ثم بفضل الدعوة المباركة القائمة على الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح. ”