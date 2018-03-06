جينز خاص يناسب قوامك الممتلئ

متابعات(صدى):

أكدت خبيرة ألمانية في الموضة والجمال، أنه يمكن للمرأة ذات القوام الممتلئ إخفاء المواضع المعيبة بجسمها من خلال اختيار موديل الجينز المناسب.

وأوضحت الخبيرة أن الجينز ذا الوسط العالي ” High Waist Jeans ” يساعد على إخفاء منطقة البطن الممتلئة بعض الشيء؛ حيث إنه يعمل على إطالة القوام بصرياً.

ويمكن الحصول على سيقان أكثر نحافة ورشاقة من خلال الجينز ذي قصّة السيجارة، أي ذي الأرجل المستقيمة ” Straight Leg ” ؛ حيث إنه يعمل أيضاً على إطالة القوام بصرياً من ناحية ويسلط الأضواء على جمال المنحنيات من ناحية أخرى. ويساعد جينز ذو القصّة المترهلة في إخفاء الأفخاذ الممتلئة.

وبشكل عام، تنصح الخبيرة ، المرأة ذات القوام الممتلئ بتفضيل ألوان الجينز الداكنة نظراً لأن الألوان الفاتحة تجعل القوام يبدو أكثر امتلاءً. وللسبب ذاته، ينبغي أيضاً الابتعاد عن الحليات والنقوش الصارخة، التي تزين الأرداف أو السيقان. ومن الأفضل أيضا اختيار الموديلات المحتوية على ألياف مطاطة ” استرتش ” ؛ حيث إنها تداعب منحنيات القوام وتحتويها بشكل مرن ومريح.