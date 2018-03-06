مؤشر السوق يغلق مرتفعا.. و ” نمو ” يتعافى

عادل الحربي(صدى):

اختتم مؤشر الأسهم الرئيسية جلسة، اليوم الثلاثاء، مرتفعًا 70.78 نقطة بنسبة 1%، ليغلق عند مستوى 7437.60 نقطة، كما أغلق مؤشر السوق الموازية ” نمو ” على ارتفاع.

وبلغت القيمة الإجمالية لتداولات اليوم أكثر من 3.4 مليار ريال، بعدد أسهم متداولة أكثر من 133 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 88 صفقة، ارتفعت خلالها أسهم 118 شركة، بينما انخفضت أسهم 57 شركة.

وتصدر سهم ” عذيب للاتصالات ” ارتفاعات اليوم بأكثر من 6% عند 6.77 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 1.3 مليون سهم، كما ارتفع سهما ” مصرف الراجحي ” و ” سابك ” بنسبة 1% عند 75 ريال، و2% عند 106.60 ريال على الترتيب.

وأنهت أسهم ” جبل عمر، العربي الوطني، الاتصالات، سافكو، بنك الرياض، المتقدمة، ومصرف الإنماء ” تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوحت بين 1 و4%، كما ارتفع سهم ” النقل الجماعي ” بنحو 3 % عند 16.22 ريال.

كما تراجع سهما ” الصادرات ” و ” الطيار ” بنحو 3% عند 245 ريال و 28.40 ريال على التوالي، وأغلق سهم ” الدريس ” منخفضًا بنسبة 3% عند 24.94 ريال عقب نهاية أحقية أرباح نقدية.

و كانت أسهم شركات ” الإنماء, دار الأركان, سابك, كيان السعودية, وأسمنت نجران ” هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات ” سابك, الإنماء, الراجحي، دار الأركان، وكيان السعودية ” هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وفي المقابل أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ” نمو ” مرتفعًا بنحو 14.65 نقطة ليغلق عند مستوى 3136.95 نقطة, وسط بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.2 مليون ريال, وعدد الأسهم المتداولة أكثر من 64 ألف سهم تقاسمتها 116 صفقة.