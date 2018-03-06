” الصحة ” توسع نطاق خدماتها في الطب الاتصالي

حمود العنزي(صدى):

كشفت وزارة الصحة، عن توسيع نطاق خدماتها في الطب الاتصالي، ليغطي تطبيق ” صحة ” ، الذي يُقدم الاستشارات الطبية المرئية ويتيح لجميع المواطنين ومن أي مكان، الحصول على استشارة طبية وجهاً لوجه مع أطبائهم في جميع مناطق المملكة.

جاء ذلك في نقلة نوعية ضمن رؤية المملكة 2030 ، وفي زمن قياسي لم يتجاوز الشهرين، وتمكيناً للتقنية الحديثة وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في الخدمات الصحية.

وأكدت الوزارة، أنها تهدف إلى زيادة أعداد المستفيدين من هذا التطبيق، وتمكينهم بشكل أكبر للحصول على الاستشارات الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية، سعياً منها إلى استثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها، وإتاحة الفرصة لهم للحصول على الاستشارات الطبية من المختصين.

فيما يوفر التطبيق، خدمة التواصل المرئي والسمعي والكتابي في الفترة من ” الساعة 8 صباحاً وحتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع ومن 4 عصراً إلى 12 مساءً خلال إجازة نهاية الأسبوع ” ، بحيث يمكن الدخول على التطبيق والتواصل مباشرة مع الطبيب المختص، وتُعرض عليه حالة المتصل التي بإمكانه مشاهدتها عبر هذا التطبيق، ومن ثم يقوم بالرد على استفسارات المتصل وتقديم الاستشارة الطبية بخصوص الحالة والإجراء الطبي الواجب اتخاذه حيالها.

جدير بالذكر، أن هذا التطبيق ” مجاني ” ، ويُمكن تحميله من متجري ” آبل وجوجل ” ، وذلك طبقًا لما أكدته الوزارة.